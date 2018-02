Goossens aast bij ADO op terugkeer in de eredivisie

Door Wietse Dijkstra



Mocht Goossens bevallen, dan kan hij per direct aansluiten bij ADO. ,,Hij is vrij om te gaan en staan en waar hij wil’’, zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As, die al langer contact heeft met de speler en zijn management. ,,Goossens is een speler met veel ervaring in de eredivisie. Fons Groenendijk kent hem ook nog uit zijn tijd bij Ajax. Hij krijgt bij ons de kans om te laten zien hoe fit hij is.’’



Als enige club in de eredivisie haalde ADO deze winterstop geen nieuwe spelers. Goossens zou echter een welkome versterking kunnen zijn. Van As: ,,Op het middenveld zijn we het minst sterkst bezet.’’



Goossens speelde bijna een jaar geleden zijn laatste wedstrijd in Amerika. Door een enkelblessure stond hij langdurig buitenspel. Nederlanders Michael de Leeuw en Johan Kappelhof spelen nog wel bij Chicago Fire.