Gouden combinatie Oranje en Bayern: Gravenberch dient Hollandse eer hoog te houden in München

Gravenberch landde zaterdag na een vakantie in Griekenland in München, waar hij spoedig zijn krabbel zal zetten onder een vijfjarige verbintenis. ,,Bayern is een grote club. Ik denk dat je hier grote prijzen moet winnen. Dat is ook wat ik voor ogen heb. Ik ben blij om in München te zijn”, zei het toptalent, die meteen een microfoon van Bild onder zijn neus gedrukt kreeg.