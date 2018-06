Griezmann: Ik blijf bij Atlético

In een speciaal aan hem geweide aflevering 'De Beslissing' van het Spaanse programma Cero zei Griezmann bij Atlético te blijven. ,,Jullie zullen inmiddels wel genoeg hebben van al die geruchten over of ik blijf, of ik vertrek, hoeveel ik ga verdienen", kondigde hij vooraf al aan. Griezmann gelooft in de plannen van de club om succes te boeken in de Champions League. ,,En daar horen versterkingen bij die echt geweldig zijn. Ik wil hier blijven, dit gaat het verschil maken."



,,Ik wil de Champions League winnen. Het ontbrak ons de laatste seizoenen aan iets om echt succesvol te zijn. Ook in La Liga werden we steeds tweede of derde, we misten iets."



Griezmann hoopt zijn contract dat tot 2022 loopt uit te dienen. ,,Ik sta honderd procent achter de beslissing die ik heb genomen, net als toen ik van Sociedad naar Atléti overstapte. Ik ga hier geen spijt van krijgen."



Barcelona vist daarmee achter het net. De Spaanse kampioen was bereid het contract van Griezmann voor 100 miljoen euro af te kopen. Lionel Messi en Luis Suárez maakten zich hard voor de komst van de linkspoot. Griezmann staat sinds 2014 onder contract bij Atlético en scoorde in 142 competitieduels 79 keer.



De Franse bondscoach Didier Deschamps had aan Griezmann gevraagd snel duidelijkheid te scheppen. Frankrijk opent het WK zaterdag met een wedstrijd tegen het Australië van bondscoach Bert van Marwijk.