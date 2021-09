Griezmann vertrekt bij Barcelona en keert op huurbasis terug bij Atlético

Voor het eerst in 36 jaar een transfer binnen Rome: Pedro durft gevoelige overstap wel aan

19 augustus Een pikante overstap in de hoofdstad van Italië. Pedro Rodríguez heeft AS Roma ingeruild voor stadgenoot SS Lazio. Hij had nog een contract tot medio 2023 bij AS Roma, maar vertrekt nu transfervrij naar de rivaal. Hij krijgt een tweejarig contract en rugnummer 9 bij Lazio, dat vorig seizoen zesde werd.