Groningen wil Buijs niet laten gaan, Birmingham City heeft interesse

Door Sander de Vries



Buijs is bij Birmingham City een van de vijf kandidaten om volgend seizoen trainer te worden. De 38-jarige Buijs kende twee jaar geleden een moeizame start bij de FC Groningen, maar bereikte uiteindelijk de play-offs om Europees voetbal. Het afgelopen seizoen eindigde hij met de club op de negende plaats. De defensieve stabiliteit van Groningen, gekoppeld aan diverse talenten die zich onder zijn leiding ontwikkelden, zijn inmiddels ook in het buitenland opgevallen.

,,Ik heb de berichten gelezen, maar er is bij mij geen interesse van een club in Danny bekend”, reageert Mark-Jan Fledderus. ,,Danny is een jonge en goede trainer. Het verbaast me in die zin niet dat clubs hem interessant vinden.”

Fledderus zit echter niet te wachten op een vertrek van Buijs. ,,Al weet ik ook dat meerdere partijen daar iets van moeten vinden. Maar wij zijn heel tevreden hoe we met elkaar samenwerken. We zijn iets met elkaar aan het opbouwen en zitten daarin op één lijn. Natuurlijk heb je soms weleens discussies, dat hoor erbij, maar we hebben beiden hetzelfde toekomstperspectief voor ogen. We willen vooruit met FC Groningen. Niet voor niets hebben we vorig seizoen Danny’s contract met twee jaar verlengd.”