Grote zomertransfers nog geen schot in de roos

Jack Grealish vertrok op 5 augustus 2021 bij Aston Villa, waar hij al op zijn zesde begon en dus liefst twintig jaar had gespeeld. Manchester City nam de dribbelkoning uit Birmingham voor 117,5 miljoen euro over en gaf hem een riant contract van 135 miljoen euro in zes jaar tijd. Een flop kunnen we Grealish zeker niet noemen na zijn eerste halfjaar bij City, maar voor een speler met zo'n prijskaartje en zo'n salaris laat hij nog wel te weinig zien.



Grealish staat pas op drie goals en drie assists in 21 optredens. Hij draait goed mee in het vloeiende en soms onnavolgbare combinatievoetbal van Pep Guardiola, maar drukt nog te weinig zijn eigen stempel. Dat is ook wel te verklaren: bij Aston Villa gingen alle ballen naar Grealish, die onbezorgd kon dribbelen, passen en schieten. Bij City is hij voorin een van de zes wereldsterren en moet hij vooral snel combineren om de tegenstander kapot te spelen. Dat lukt meestal vrij aardig, City staat niet voor niets alweer acht punten los aan kop in de Premier League. In 2022 hopen we op meer momenten van creativiteit en genialiteit van Grealish.