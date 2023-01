Hakim Ziyech staat voor verrassende overstap naar Paris Saint-Germain

Op het laatste moment probeerde ook AC Milan Ziyech nog te halen, maar de 50-voudig international van Marokko gaat Londen verruilen voor Parijs. Chelsea en Paris Saint-Germain zijn momenteel nog druk in gesprek om de deal af te ronden. Ziyech wordt daarmee ploeggenoot van Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar. Met Achraf Hakimi speelt er ook al een Marokkaanse collega-international van Ziyech in de Franse hoofdstad.

Ziyech is geen vaste waarde bij het kooplustige Chelsea, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. The Blues trokken alleen deze winter al Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke, David Datro Fofana en João Félix aan als versterkingen voor de voorhoede.

Ziyech kwam dit seizoen tot tien duels in de Premier League en vijftien duels in alle competities. Hij speelde eerder voor SC Heerenveen, FC Twente en Ajax. De Amsterdamse club ontving in de zomer van 2020 zo'n veertig miljoen euro en een terugkeer naar Ajax werd ook een tijdje genoemd als mogelijke vervolgstap in de carrière van Ziyech, maar de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder stelde dat dit geen optie was.