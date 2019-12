Heerenveen haalt 23-jarige Noorse spits

Espejord speelde voor Tromsø 107 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor 25 goals en 8 assists. De voormalige jeugdinternational van Noorwegen sluit na de jaarwisseling aan bij de selectie van trainer Johnny Jansen.



Technisch manager Gerry Hamstra van de Friese eredivisieclub reageert verheugd op de komst van Espejord. ,,Iedereen weet dat we op zoek waren naar een extra spits. Runar is een fysiek sterke aanvaller die we al langere tijd volgen en goed bij onze speelstijl past. We zijn blij dat hij na de winterstop in ons shirt speelt.”