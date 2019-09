Heerenveen huurt Kroatisch international Halilovic van AC Milan

Halilovic komt uit de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb. In de zomer van 2014 vertrok hij naar FC Barcelona. Daar speelde hij voornamelijk in het tweede elftal. In het seizoen 2015-2016 werd Halilovic verhuurd aan Sporting Gijón. Hij vond nadien onderdak bij Hamburger SV, Las Palmas, AC Milan en Standard Luik.

,,Met Alen hebben we de gewenste extra creatieve middenvelder die we nog zochten”, liet technisch manager Gerry Hamstra van sc Heerenveen weten. ,,Hij is met zijn techniek perfect in staat om de spitsen in stelling te brengen. We zijn blij dat we deze deal vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog rond hebben kunnen maken.”