Heerenveen richt pijlen op Skovgaard, PSG denkt aan Coutinho als wraak voor Frenkie

De Jong persoon­lijk akkoord met Barça over meerjarig contract

23 januari De transfer van Frenkie de Jong is bijna afgerond. Ajax en FC Barcelona zitten alleen nog om tafel om de laatste details af te ronden. De middenvelder zelf is al rond met de Catalanen. De Jong tekent een meerjarig contract in Barcelona en blijft nog een half jaar in Amsterdam te bewonderen. De transfersom bedraagt minimaal 75 miljoen euro en kan nog oplopen aan de hand van bonussen.