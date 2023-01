Heerenveen verkoopt Amin Sarr voor minimaal 12 miljoen aan Lyon: ‘Vrienden voor het leven gemaakt’

Voor Heerenveen betekent de transfer van Sarr de jackpot. De club nam hem voor iets meer dan twee miljoen euro over van Malmö FF. Hij speelde tien interlands voor Jong Zweden.

Sarr (21) nam zaterdagavond afscheid bij Heerenveen, dat met 1-3 verloor van Vitesse. Hij kreeg in de mixed zone nog een knuffel van doelman Andries Noppert. ,,Dit is wel vreemd”, sprak Sarr. ,,Ik ben blij met Lyon, maar ik neem afscheid met een nederlaag. Dat is wel zuur.”

De transfer van Sarr werd deze week in razend tempo beklonken. ,,Het eerst contact was afgelopen week”, vertelde Sarr. ,,Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Er werd veel gebeld, veel gesproken. En er zat nog een wedstrijd met Heerenveen tegen Vitesse bij. Het was echt druk.”

Bij Lyon zet Sarr een nieuwe stap in zijn carrière. Hij werd een jaar geleden door Heerenveen overgenomen van Malmö FF, voor iets meer dan 2 miljoen euro. In Friesland scoorde hij tien maal in 31 competitiewedstrijden.

,,Ik heb hier een mooi jaar meegemaakt”, stelde Sarr. ,,Dat jaar is snel voorbij gegaan. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. Ik houd herinneringen voor het leven over. Ik sluit de club in mijn hart.”

,,Ik kijk uit naar het volgende avontuur. Bij Lyon kan ik me verder ontwikkelen. De Franse competitie is sterk. En Lyon is een grote club. Dit lijkt me een zeer mooie stap. Ik reis vol verwachting af naar Frankrijk.”

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.