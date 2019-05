Het wordt een heel hete transferzomer

Aan de andere kant van het spectrum is er de categorie Neymar, Gareth Bale, Eden Hazard. Drie voorbeelden van gevestigde namen op een kruispunt in hun loopbaan. Hazard (Chelsea) is 28, behoorde tot de beste spelers van het WK 2018 in Rusland. Als de Belg nog iets groots en meeslepends wil in zijn voetballeven, moet het nú. Real Madrid zoemt al tijden rond als nieuwe club, terwijl Bale (29) juist bij Real weg wil en moet.



En Neymar, ach Neymar, het was bijna zielig hoe hij afgelopen weekeinde zijn frustratie botvierde op een fan die een foto van hem maakte na de verloren Franse bekerfinale met Paris Saint-Germain. De Braziliaan koos eerder bewust voor een transfer weg uit de schaduw van Messi bij Barcelona. Bij PSG wilde hij zélf de beste speler ter wereld worden. Twee jaar later heeft Neymar (27) nu een probleem. Hij kan proberen weg te komen deze zomer. Alleen: valt iemand die 222 miljoen kostte nog te betalen, zonder dat PSG er fors bij inschiet?



Dankzij Ajax krijgt ook Nederland een leuke rol op de markt deze zomer. Maar hoe diep werkt het succes van de club door? En stel dat Oranje de Nations League wint, ontstaat dan een vliegwieleffect? Bij PSV zeggen ze nu al te merken dat de Europese prestaties van Ajax ook nieuwsgierigheid van het buitenland opwekt voor hún spelers. Dat clubs en scouts redeneren: hé, er is nóg een club die in de competitie 80 punten heeft. PSV heeft spelers als Lozano en Bergwijn in de etalage. Bij Lozano zet men in op een transferbedrag tussen 30 en 40 miljoen euro.



,,Het succes van Ajax heeft een waarde voor het hele Nederlandse voetbal’', gelooft ook Rob Jansen. Dat Ajax de Champions League kan winnen, plaatst ‘ons’ voetbal weer meer in de aandacht. Maar een directe link van het Amsterdamse succes met PSV’ers die meer waard worden? Daar gelooft hij niet in. ,,Omdat ze nu gedeeld eerste staan met Ajax, zou dat zo werken? Nee, dat denk ik toch niet.’'