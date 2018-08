Higuaín bijna van Milan, Smalling naar Wolves

Gómez keert terug als bondscoach Ecuador

Hernán Darío Gómez keert terug als bondscoach van Ecuador. De 62-jarige Colombiaan was bij het wereldkampioenschap in Rusland nog actief als trainer van de voetballers van Panama, die voor het eerst in de geschiedenis meededen aan de mondiale titelstrijd. Gómez had aan het begin van deze eeuw ook Ecuador onder zijn hoede. Hij bereikte met de Zuid-Amerikanen het WK voetbal van 2002. ,,Ik ben blij om thuis te zijn. Een thuis dat ik nooit ben vergeten en waar ik altijd al dacht ooit terug te keren'', aldus Gómez, die volgend jaar met Ecuador het eerste grote toernooi speelt. In Brazilië staat dan de strijd om de Copa América op het programma.

Milan heeft Higuaín bijna binnen

,,Het is geweldig zoveel fans te zien. Ik wil ook de supporters van Juventus bedanken. Zij hebben me altijd gesteund'', aldus de dertigjarige Higuaín, die twee jaar terug voor 90 miljoen euro de overstap maakte van Napoli naar Juventus. In 105 wedstrijden maakte hij 55 doelpunten voor de club uit Turijn. Higuaín kreeg vaak kritiek dat hij in de grote wedstrijden niet vaak het verschil wist te maken.

Smalling op weg naar Wolverhampton

Crystal Palace bevestigt komst Kouyaté

Wat al even in de lucht hing is nu ook definitief: Crystal Palace neemt Cheikhou Kouyate over van West Ham United. De 29-jarige Senegalees tekent een contract voor vier jaar in Selhurst Park. Eerder speelde de verdedigende middenvelder, die ook over een Belgisch paspoort beschikt, bij KV Kortrijk, Anderlecht en FC Brussels. De transfersom is niet bekend.