Hoe de complexe transfer van Promes alsnog rondkomt: ‘Ik wil weer de man zijn’

Door Johan Inan



Erik ten Hag zei vandaag in Quincy Promes ‘een vriend’ te zullen gaan missen. Als het aan de Ajax-trainer had gelegen, was de bij Ajax en FC Twente opgeleide speler en mede dankzij Ten Hag bij Go Ahead Eagles doorgebroken aanvaller in Amsterdam gebleven. ,,Maar hij kwam op een gegeven moment met het verzoek deze transfer te doen. Daar stond ik niet echt voor open. We hebben iedereen nodig met de bak aan wedstrijden die we voor onze kiezen krijgen. Maar uiteindelijk hebben toch de switch gemaakt om mee te werken.”