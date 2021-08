Jack Grealish voor recordbedrag van Aston Villa naar Manchester City

Grealish begon op zijn vijfde met voetballen bij Highgate United FC, maar maakte een jaar later al de overstap naar de jeugdopleiding van Aston Villa. Bij die club, waar zijn overgrootopa Billy Garraty van 1987 tot 1908 al speelde, zat Grealish al op zijn zestiende voor het eerst op de bank. Zijn debuut maakte hij op 7 mei 2014, als invaller voor Ryan Bertrand kort voor tijd bij een 4-0 nederlaag bij Manchester City. Na twee seizoenen als tiener in de Premier League maakte Grealish in 2016 de degradatie naar het Championship mee.



Na drie seizoenen op het tweede niveau van Engeland keerde Aston Villa in 2019 weer terug naar de Premier League, waar hij de afgelopen twee seizoenen vrijwel wekelijks schitterde als aanvoerder van zijn grote jeugdliefde. In het eerste seizoen speelde Villa zich pas op de slotdag veilig dankzij de goal van Grealish tegen West Ham United, vorig seizoen deed Villa lange tijd mee om Europees voetbal. Hij vertrekt uiteindelijk na 32 goals en 43 assists in 213 wedstrijden. ,,Ik heb 19 jaar bij Aston Villa gespeeld, ik ben altijd een fan geweest en zal ook altijd een Villa-fan blijven. Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik kies voor een nieuwe uitdaging in mijn carrière. De club heeft een geweldige toekomst met de eigenaar, de coach, de spelers en de nieuwe aankopen. Het is een mooie tijd om Villa-supporter te zijn,” schrijft Grealish in een bericht op Instagram en Twitter.