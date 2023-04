Jeremie Frimpong lijkt op weg naar Manchester United, onderhandelingen met Leverkusen gestart

De in Amsterdam geboren Frimpong (22) mocht met Oranje mee naar het WK in Qatar, maar kwam daar niet in actie met Denzel Dumfries als zijn concurrent op ‘wingback'. Frimpong behoorde niet tot de eerste selectie van Ronald Koeman, die met Oranje weer overschakelde van 5-3-2 naar 4-3-3.



Met acht treffers en negen assists in 36 wedstrijden voor Bayer Leverkusen dit seizoen, voldoet Frimpong zeker aan het profiel waar United naar op zoek is. Op dit moment zijn Aaron Wan-Bissaka en Diogo Dalot de rechtsbacks in de selectie van Erik ten Hag. Over hun verdedigende kwaliteiten heeft Ten Hag weinig te klagen, maar in aanvallend opzicht voegen beide backs weinig toe. Het gevaar op de flanken komt dan ook meestal over links, waar Luke Shaw of Tyrell Malacia wel de kwaliteiten hebben om linksbuiten Marcus Rashford te helpen. Op de rechterflank heeft aankoop Antony (100 miljoen euro) het vaak lastig zonder back die hem helpt.