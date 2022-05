Jeugdinternational Jayden Braaf (19) van Manchester City naar Borussia Dortmund

De snelle vleugelaanvaller uit Amsterdam speelde in de jeugd van ASV Fortius (2009-2010), Ajax (2010-2013), AFC (2013-2014), PSV (2014-2018) en Manchester City (2018-2022). In het seizoen 2020/2021 werd hij door Manchester City halverwege verhuurd aan Udinese. Bij de club uit het noordoosten van Italië maakte Braaf op 28 februari 2021 zijn profdebuut met een invalbeurt van een kwartier tegen Fiorentina (1-0 winst). Daarna deed hij ook nog mee tegen Atalanta (3-2 verlies), Cagliari (0-1 verlies) en Benevento (2-4 winst).



In die laatste wedstrijd scoorde Braaf zelfs nog als invaller, maar hij liep ook een knieblessure op en kwam in de laatste vijf wedstrijden van het seizoen niet meer in actie. Zijn herstel duurde zelfs zo lang dat hij ook in het hele seizoen 2021/2022 niet in actie kon komen, maar nu is hij weer fit. Zijn contract bij Manchester City loopt nog een jaar door, maar Braaf kiest nu dus voor een overstap naar Dortmund.

Braaf maakte gisteren via Instagram al bekend dat hij Manchester City na vier jaar gaat verlaten. ,,Ik wil iedereen bij Manchester City enorm bedanken voor het vertrouwen dat ze de afgelopen jaren in mij hebben getoond. Ik ben zowel persoonlijk als professioneel gegroeid en zou niet zijn waar ik nu ben zonder hun begeleiding. Aan mijn teamgenoten, de staf van de academie en de fans, bedankt! Een dikke pluim voor fysiotherapeut Nick Oakley om met mij samen te werken aan mijn revalidatie en me in de positie te brengen waarin ik me nu bevind. Al het beste voor de toekomst.”

Braaf scoorde zeven keer in 21 interlands voor Oranje onder 15, onder 17 en onder 18. Met de onder 17 speelde hij het WK in Brazilië in november 2019. Nederland werd daar in de halve finales na strafschoppen uitgeschakeld door Mexico. Ook Devyne Rensch, Naci Ünüvar, Youri Regeer, Sontje Hansen (allen Ajax), Mohamed Taabouni (AZ) en Dirk Proper (NEC) zaten in die nationale jeugdploeg.

Volledig scherm Jayden Braaf als international van Oranje onder 17 op het WK in Brazilie in november 2019. © REUTERS

View this post on Instagram A post shared by JB (@j.braaf_)