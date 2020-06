Juventus betaalt Barcelona 72 tot 82 miljoen euro voor Arthur Melo

De Bosnische middenvelder Miralem Pjanić (30) zal zeer waarschijnlijk de omgekeerde route bewandelen, maar deze transfer is nog niet bevestigd door de clubs. Van een ruildeal zal dus geen sprake zijn, maar Italiaanse en Spaanse media verwachten dat Pjanić binnenkort voor een vergelijkbaar bedrag naar Camp Nou zal verkassen. Pjanić heeft bij Juventus een contract dat nog loopt tot medio 2023. Juventus nam hem vier jaar geleden voor 32 miljoen euro over van AS Roma, waarna hij in Turijn een uitstekende opvolger bleek voor de vertrokken Andrea Pirlo.



FC Barcelona kocht Arthur twee jaar geleden voor 31 miljoen euro van de Braziliaanse club Grêmio uit Porto Alegre. De 20-voudig Braziliaans international speelde vorig seizoen direct tot 44 wedstrijden voor de Spaanse topclub, maar kwam daarin niet tot scoren. Dit seizoen staat Arthur op 28 wedstrijden in alle competities, waarin hij goed was voor vier goals en vier assists. Zijn contract bij FC Barcelona liep nog tot de zomer van 2024, maar na twee jaar in Camp Nou zal de behendige middenvelder dus verkassen naar Turijn. Arthur maakt het seizoen nog wel af bij FC Barcelona, dat afgelopen weekend gelijkspeelde bij Celta de Vigo (2-2) en nu twee punten achterstand heeft op koploper Real Madrid met nog zes speelrondes te gaan in La Liga. FC Barcelona zit ook nog in de Champions League, waarin het op 7 of 8 augustus nog moet aantreden in de return tegen Napoli. De heenwedstrijd in Stadio San Paolo in Napels eindigde op 25 februari in 1-1.