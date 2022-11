La Gazzetta: ‘Juventus mogelijk alternatief voor fel bekritiseerde Rick Karsdorp’

Met video Relletje met woedende Rick Karsdorp krijgt bijzondere wending: scheids­rech­ter biedt excuses aan

Rick Karsdorp lijkt niet te hoeven vrezen voor een lange schorsing. De rechtsback van AS Roma ging zondagavond na het thuisduel met Napoli de wereld over, nadat hij bij een woede-uitbarsting de scheidsrechter had aangevallen, maar volgens de arbiter van dienst was dat verklaarbaar.

