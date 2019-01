Lainez voor neus Ajax weggekaapt door Betis

Voor Lainez lag in Amsterdam een vijfjarig contract klaar. De Mexicaan hoefde alleen nog zijn krabbel onder de overeenkomst te zetten. Maar de speler zag ook dat Betis Sevilla ver wilde gaan om hem te contracteren. De Spaanse club zette daarbij speler Andrès Guardado in. De oud-PSV’er is een landgenoot van Lainez en lijkt een succesvolle poging te hebben gedaan hem over te halen voor een Spaans avontuur. Voor Ajax was de komst van Lainez cruciaal voor het restant van de transferperiode.