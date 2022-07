Leeds United op pole-position voor Feyenoord-aanvaller Luis Sinisterra

Sinisterra was afgelopen seizoen een van de smaakmakers bij Feyenoord, dat als derde eindigde in de eredivisie en de finale van de Conference League haalde. De 23-jarige vleugelspits maakte elf doelpunten in dat Europese bekertoernooi, inclusief de voorrondes. In de eredivisie scoorde hij twaalf keer. Vorige week nog hengelde Leeds United nadrukkelijk naar PSV-aanvoerder Cody Gakpo. Het is niet duidelijk of door die transfer een streep kan als de komst van Sinisterra door de clubs in Rotterdam en Leeds wordt bevestigd.