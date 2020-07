Leeuwin Merel van Dongen naar topclub Atlético Madrid

Door Daniël Dwarswaard



Van Dongen speelde in Nederland voor ADO Den Haag en Ajax voordat ze in 2018 naar de Spaanse competitie vertrok. Daar maakte ze bij Betis Sevilla de afgelopen twee jaar dusdanig veel indruk dat ze nu een handtekening zet onder een contract bij Atlético Madrid, een toonaangevende club in het internationale vrouwenvoetbal. De club werd in 2017, 2018 en 2019 kampioen van Spanje. De meest recente competitie werd vanwege de coronacrisis niet uitgespeeld. FC Barcelona was koploper en werd uitgeroepen tot kampioen.

Van Dongen is blij met de volgende stap in haar carrière. ,,Ik heb een ontzettend mooie tijd gehad bij Real Betis. De club is als een familie voor me en ik ben hier een betere en meer ervaren speelster geworden. De ambitie om de stap naar een topclub te zetten heb ik altijd gehad en ik ben daarom heel blij met mijn transfer naar Atlético Madrid. Een club met een rijke historie in het vrouwenvoetbal.’’

Volledig scherm Merel van Dongen als speelster van Beits Sevilla in een Nederlands onderonsje met Stefanie van der Gragt en Lieke Martens. © BSR Agency

Atlético is ook nog actief in de Champions League die in augustus op neutraal terrein in Spaans Baskenland wordt afgewerkt. De club uit Madrid neemt het in de kwartfinale op tegen het FC Barcelona van Lieke Martens. Het is nog maar de vraag of Van Dongen speelgerechtigd is voor de beslissende fase van het prestigieuze toernooi. In principe heeft de UEFA bepaald dat het toernooi met de selecties van afgelopen seizoen moet worden afgewerkt, maar veel clubs zeggen daardoor in een spagaat te komen.

Van Dongen is niet de eerste Nederlandse die bij Atlético gaat spelen. Oranje-keepster Sari van Veenendaal stond er het afgelopen jaar onder contract. Zij keert terug naar PSV in de Nederlandse eredivisie. Van Dongen staat bekend om haar uitgesproken mening over maatschappelijke onderwerpen. Ze strijdt al jaren voor homo-acceptatie in het profvoetbal en liet zich recent ook gelden op social media over de boycot van de Oranje-internatioals van het voetbalprogramma Veronica Inside.