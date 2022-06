‘Lieke Martens verruilt Barcelona voor Paris Saint-Germain’

Martens zou bij Paris Saint-Germain tekenen om op die manier dichter bij haar partner Benjamin van Leer te kunnen wonen. De keeper was afgelopen seizoen reservedoelman bij Sparta, maar zit nu zonder club.



Martens maakte afgelopen seizoen 23 doelpunten en gaf 16 assists in 32 wedstrijden voor Barça. Met de Catalaanse club werd ze de afgelopen drie seizoenen landskampioen. Ook won ze de Champions League in seizoen 2020-21.



In 2017 kwam ze na het winnen van de Europese titel met Oranje over van het Zweedse Rosengård. In 2019 werd ze met de Leeuwinnen verliezend finalist bij het WK. Martens zit in de 23-koppige selectie voor het EK van komende zomer in Engeland.