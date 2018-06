Liverpool doet megabod op Asensio, PEC Zwolle aast op VVV'ers

VVV slaat bod NAC af, PEC ziet kansen voor Van Crooij en Leemans

Liverpool doet megabod op Asensio

Liverpool heeft volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo bij Real Madrid een megabod neergelegd voor Marco Asensio. De Engelse club heeft naar verluidt 180 miljoen euro over voor de 22-jarige middenvelder. De winnaar van de Champions League zou het bod in beraad hebben. Asensio is op dit moment op het WK in Rusland met de Spaanse nationale ploeg. Hij kwam in de zomer van 2015 voor 3,5 miljoen euro over van Mallorca. Volgens de krant heeft de voetballer een maximale afkoopsom opgenomen in zijn contract dat loopt tot juni 2023.