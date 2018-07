Liverpool haalt met Braziliaan Alisson duurste keeper ooit

Liverpool heeft de transfer van doelman Alisson Becker afgerond. De 25-jarige Alisson, op het WK eerste doelman van Brazilië, komt over van AS Roma. De 'Reds' hebben daar een bedrag van 72,5 miljoen euro voor over, de hoogste transfersom ooit betaald voor een keeper.

Zeventien jaar lang ging Gianluigi Buffon door het leven als de duurste keeper ooit. Hij verruilde in 2001 Parma voor Juventus voor 53 miljoen euro. Dat record is nu dus uit de boeken.

Alisson ondertekende een meerjarig contract bij Liverpool. AS Roma geeft aan 62,5 miljoen euro te ontvangen. Dat bedrag kan via bonussen nog tien miljoen euro hoger oplopen.

,,Ik ben heel blij, dit is een droom die uitkomt", aldus Alisson. Trainer Jürgen Klopp van Liverpool: ,,Hij is een van de beste keepers ter wereld. Hij zal zich net als iedereen moeten aanpassen aan de Premier League. We hebben hem aangetrokken om zijn kwaliteiten die in alle opzichten tot het hoogste niveau behoren."

Karius

Alisson speelde twee seizoenen voor AS Roma, dat hem in 2016 overnam van het Braziliaanse Internacional. Met Brazilië strandde hij op het WK in Rusland in de kwartfinale tegen België.

Liverpool was naarstig op zoek naar een topkeeper, mede na de blunders van Loris Karius in de Champions League-finale tegen Real Madrid. Alisson is na Naby Keita, Fabinho en Xherdan Shaqiri de vierde grote aanwinst voor Liverpool deze zomer.