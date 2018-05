Liverpool heeft met Fabinho eerste grote zomertransfer binnen

Dat bedrag kan door bonussen zelfs nog oplopen tot boven de 50 miljoen, melden Britse media.



Fabinho (24) speelde zich tijdens het kampioensjaar 2016-2017 in de kijker van Manchester United en Manchester City, maar bleef in tegenstelling tot veel van zijn ploeggenoten Monaco trouw. Een jaar later mag de Braziliaan zich alsnog opmaken voor een avontuur in de Premier League.



Bij Liverpool neemt Fabinho normaal gesproken de plek in van Emre Can, die op het punt staat naar Juventus te vertrekken. Met de komst van Fabinho en ook Naby Keita van RB Leipzig moet ook Georginio Wijnaldum vrezen voor zijn plek.



,,Ik ben heel blij met deze transfer", reageert Fabinho op de website van Liverpool. ,,Dit is iets wat ik altijd heb gewild: Liverpool is een enorme club. Ik hoefde er dan ook niet lang over na te denken om hierheen te komen. Ik zal proberen om mijn eigen geschiedenis te schrijven bij Liverpool en hopelijk kan ik hier prijzen winnen."



Fabinho werd in 2015 door Monaco overgenomen van Rio Ave uit zijn thuisland. Hij ontving geen uitnodiging voor het WK van komende maand in Rusland.