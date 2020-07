Manchester City meldt zich bij Bournemouth voor Nathan Aké

Door Geert Langendorff



Aké, linksbenig en goed aan de bal, past in de filosofie van de Catalaan. De Citizens lieten weten in hem een potentiële kandidaat te zien.



Over bedragen is nog niet gesproken, al ligt de vraagprijs min of meer vast. Aké moet rond de 38 miljoen euro opbrengen. Als Bournemouth, voorlaatste op de ranglijst met nog één duel te gaan, degradeert uit de Premier League, zakt de transfersom mogelijk. Manchester City wil mede hierom pas het einde van het huidige seizoen eventueel met een concreet bod komen. Aké heeft bij Bournemouth nog een contract tot medio 2022.