Oud-PSV'er Strootman naar Marseille: 'Heb mijn gevoel gevolgd'

,,Ik kan niet wachten om te beginnen'', zei de oud-speler van Sparta, FC Utrecht en PSV tijdens zijn presentatie bij de Zuid-Franse club. ,,Ik heb hele mooie jaren gehad in Rome, maar ik ben blij dat ik nu hier zit. Het was tijd voor een volgende stap in mijn carrière.'' Strootman gaf toe dat het snel was gegaan in de afgelopen week. ,,Nee, deze transfer heeft geen maanden in beslag genomen'', beaamde hij. ,,Voor de buitenwereld kwam dit misschien als een verrassing, maar niet voor mij. Ik had meteen een heel goed gevoel bij de club toen ik voor de eerste keer werd benaderd. Olympique wilde me echt heel graag hebben. Op zo'n moment moet je dan gewoon je gevoel volgen.''

Volgens Strootman is zijn keuze voor Marseille geen stap terug. ,,Het klopt dat Olympique al enige jaren geen Champions League heeft gespeeld. Bij AS Roma ben ik dat wel gewend geweest. Maar alleen op basis daarvan kun je geen club uitkiezen, vind ik. Olympique wil heel graag weer naar de Champions League en ik ga de club helpen om die ambitie waar te maken. Het feit dat Roma veel spelers heeft gehaald, was voor mij geen reden om te vertrekken. Elke grote club haalt versterkingen, dat doet Olympique ook.''



Voor Strootman is het ,,heel speciaal'' dat hij in Marseille wordt herenigd met zijn vroegere trainer Rudi Garcia. ,,Hij heeft me in 2013 naar Rome gehaald en haalt me er nu ook weer weg. Ik hoop dat ik hem hier net zo gelukkig kan maken als destijds bij Roma. Ik ken de manier waarop hij wil voetbalen en hij weet hoe hij mij het beste kan inzetten. Dat zal niet als doelman of aanvaller zijn. Ik kijk uit naar mijn leven in Frankrijk en naar het spelen voor een andere club met andere fans.''