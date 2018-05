Matic wil versterkingen bij United, PSG sluit komst Wenger uit

Arsène Wenger is welkom bij Paris Saint-Germain, maar volgens clubeigenaar en persoonlijke vriend Nasser Al-Khelaifi is een eventuele rol van de Franse topcoach op het technische vlak in Parijs uitgesloten. Berichten dat Wenger, die weg is bij Arsenal, wel oren zou hebben naar de rol van technisch directeur bij PSG werden daarmee in L'Equipe ontkracht door Al-Khelaifi. ,,Hij is een goede vriend van me, ik bewonder hem enorm, maar zijn komst zie ik niet gebeuren. Bovendien hebben we Antero Henrique al, en die blijft gewoon.''