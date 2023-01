Memphis Depay hard op weg naar Atlético: ‘Alleen keuring houdt Oranje-spits uit Madrid’

Door het vertrek van João Félix naar Chelsea is volgens het Spaanse medium financieel ruimte bij Atleti voor de 28-jarige Depay. De Oranje-international krijgt van trainer Xavi weinig speeltijd bij Barça. Het contract van Depay in Barcelona loopt aan het einde van dit seizoen af.

Alleen in de huidige transferperiode kan Barça dus nog wat geld verdienen aan de aanvaller. Volgens Marca is Depay momenteel in Madrid, waar alleen een medische keuring hem nog van een transfer naar Los Rojiblancos scheidt.

Depay speelde in de jeugd van Sparta, tot PSV hem in 2006 overnam. Van 2011 tot 2015 kwam hij uit in het eerste elftal van de Eindhovenaren, waarmee hij één keer landskampioen werd, één keer de KNVB Beker won en één keer de Johan Cruijff Schaal pakte. Depay verkaste naar Manchester United, maar dat werd geen succes. Na ruim vier goede jaren bij Olympique Lyon maakte hij in 2021 de overstap naar FC Barcelona.