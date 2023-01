Memphis Depay op weg naar Atlético: ‘Onderhandelingen gaan in hoog tempo’

Door het vertrek van João Félix naar Chelsea is volgens het Spaanse medium financieel ruimte bij Atleti voor de 28-jarige Depay. De Oranje-international krijgt van trainer Xavi weinig speeltijd bij Barça. Het contract van Depay in Barcelona loopt aan het einde van dit seizoen af.

Alleen in de huidige transferperiode kan Barça dus nog wat geld verdienen aan de aanvaller. Volgens Marca is Depay momenteel in Madrid, waar hij bezig zou zijn met het afronden van zijn transfer naar Los Rojiblancos scheidt. De krant schrijft dat de onderhandelingen in een hoog tempo gaan en de overstap mogelijk in enkele dagen afgerond kan zijn.