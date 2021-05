Milan van Ewijk in gesprek met SC Heerenveen

Dat bod bedraagt een half miljoen euro en een flink doorverkooppercentage. ADO heeft het voorstel in beraad, maar vraagt in principe 750.000 euro voor de talentvolle verdediger. De aanstaande transferzomer is voor de Haagse club hoe dan ook een goed moment om Van Ewijk te verkopen. De vleugelverdediger heeft namelijk een contract dat na dit seizoen nog maar één jaar doorloopt.

Van Ewijk werd twee jaar geleden overgenomen van amateurclub Excelsior Maassluis en ontwikkelde zich vervolgens snel bij ADO. Dit seizoen begon hij in alle competitiewedstrijden van de Haagse ploeg in de basis. In de met 2-2 gelijk gespeelde thuiswedstrijd tegen AZ maakte hij zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. In die wedstrijd gaf hij ook één van zijn drie assists van dit seizoen.