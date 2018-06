Na 32 jaar weer een Schot in de Serie A? Alisson naar Real

De Italiaanse Serie A is altijd een smeltkroes van nationaliteiten geweest. Maar Schotten waren er zelden actief. Slechts drie iconische spelers uit het noorden van het Verenigd Koninkrijk waren in Italië actief: Joe Jordan (AC Milan en Verona), Denis Law (Torino) en als laatste Graeme Souness in 1986 (Sampdoria). Na 32 jaar komt er mogelijk een vierde speler in actie in de Serie A: Liam Henderson is volgens Sky Sports op weg naar Fiorentina. De oud-middenvelder van Celtic speelt sinds januari al in de Serie B bij Bari, maar staat nadrukkelijk in de belangstelling van de club uit Florence.