NAC bevestigt ‘fantastisch bod’ AS Monaco, woord is nu aan Van Hecke

,,De speler is nu in onderhandeling met Monaco. Persoonlijk vond ik het nieuws over Van Hecke maandag in de krant wat prematuur, omdat de deal al rond leek te zijn. De transfermarkt is een fragiele business. Op hoofdlijnen zijn NAC en AS Monaco het met elkaar eens, het gaat nu over de invulling en de uitwerking van het akkoord. We zijn nog niet zover dat we morgen de handtekeningen al zetten. Dat kan twee, misschien drie weken duren. In het slechtste geval gaat de transfer zelfs helemaal niet door als de speler er met de club niet uitkomt."