Newcastle komt uiteindelijk uit bij spits Slimani

Oud-PSV'er Aissati akkoord met Denizlispor

31 januari Ismaïl Aissati zet zijn loopbaan voort bij Denizlispor. Het is de derde club in Turkije voor de Marokkaanse voetballer. In Nederland kwam de tweevoudig international uit voor Ajax, PSV, Vitesse en FC Twente. Hij was ook jeugdinternational voor Oranje.