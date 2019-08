Neymar-deal tussen PSG en Barça dichterbij

Barça en PSG naderen elkaar

Een forse lading directeuren van FC Barcelona is gisteren in Parijs geweest om te spreken met Paris Saint-Germain over een transfer van Neymar. Nadat de delegatie gisteravond weer in Spanje landde was de sfeer goed te noemen. Javier Bordas, sportdirecteur van Barça, zegt dat er nog geen deal op tafel ligt. ,,Nog niet. We zijn nog steeds in gesprek en ik denk dat we een stuk dichter tot elkaar zijn gekomen.”