Nicolai Jørgensen blijft in de Kuip

Jørgensen heeft in de Kuip een contract dat nog 3,5 jaar doorloopt. Eind dit seizoen gaat hij het WK spelen met zijn land. Ook komende zomer zal hij normaal gesproken nog een grote transferwaarde vertegenwoordigen. Daarom was intern bij Feyenoord beslist: we werken alleen mee aan een transfer in januari als er een enorm transferbedrag tegenover staat. Welk minimumbedrag Feyenoord in het hoofd had, is officieel niet bekend. Maar het zal boven de 20 miljoen euro liggen.