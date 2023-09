Nottingham Forest heeft Sangaré binnen, Sinisterra herenigd met Senesi en Barcelona haalt Portugezen

Met video Galatasa­ray presen­teert Hakim Ziyech tussen de fans in vol stadion na zege op Trabzon­spor

Hakim Ziyech is definitief speler van Galatasaray. De 30-jarige linkspoot uit Dronten werd vanavond gepresenteerd in het volgepakte Rams Park van Galatasaray, nadat de Turkse kampioen door twee goals van Mauro Icardi met 2-0 had gewonnen van Trabzonspor.