Officieel: Feyenoord heeft Oostenrijkse aanwinst binnen

FC Utrecht licht opties: onder andere Boussaid langer bij club

26 maart FC Utrecht heeft de optie in het contract van Othmane Boussaid (21) gelicht. Daarmee ligt de Belg een seizoen langer vast in de Domstad, tot de zomer van volgend jaar. Met eerste doelman Eric Oelschlägel is de club in gesprek over een contractverlenging, waarbij beide partijen welwillend zijn.