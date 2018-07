Ola John voor drie jaar naar Portugese subtopper

Carrousel Keepersdo­mi­no barst los na miljoenen­trans­fer Alisson

20 juli Alisson Becker is de nieuwe doelman van Liverpool en daarmee draait de keeperscarrousel in de Europese (sub)top nu echt op volle toeren. Het is wachten totdat Chelsea-goalie Thibaut Courtois voor Real Madrid tekent nu ook Keylor Navas afscheid lijkt te hebben genomen.