Olympique Lyon wil snel doorpakken met Bosz

Aston Villa heeft interesse in Eriksen, Pochettino omzeilt vragen over Messi

5 januari Vandaag is in Nederland de winterse transferwindow weer geopend. Tot en met 31 januari kunnen de clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie dan weer spelers (ver)huren of aan- of verkopen. In onze rubriek TT houden we alle berichten bij uit binnen- en buitenland, van done deals tot de transfergeruchten. Bekijk hier in welke Europese landen de transfertermijn opent en sluit.