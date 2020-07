Onrust bij Barça naar kookpunt? ‘Messi wil contract niet verlengen’

Volgens Cadena Ser waren Messi (33) en zijn vader Jorge met de Catalaanse club in gesprek over verlenging van het in 2017 afgesloten contract, maar wil de aanvaller niet langer blijven. Messi zou boos zijn over naar de media gelekte berichten dat hij verantwoordelijk is voor zaken binnen de club zoals het ontslag in januari van coach Ernesto Valverde. Ook zou hij gefrustreerd zijn over het gebrek aan kwaliteit in het team dat inmiddels 4 punten achterstand heeft op koploper Real Madrid. Speler noch club wilde het bericht bevestigen.