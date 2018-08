Pedro langer bij Chelsea, Spurs staat open voor vertrek van trio

Tottenham is bereid te luisteren naar elk bod dat er komt voor de spelers Toby Alderweireld, Danny Rose (28) en Mousa Dembele, meldt Sky Sports. De contracten van Alderweireld en Dembele lopen over een jaar af. De toekomst van Rose is onzeker bij Spurs aangezien hij recentelijk kritiek heeft geuit op het beleid.



Dembele speelt sinds 2012 in Londen, Alderweireld sinds 2015 en Rose sinds 2007. Zijn contract loopt tot 2021.