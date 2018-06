Ook PSG, Sevilla en PSV jagen op talent uit Ghana, Martial weg bij United

Anthony Martial lijkt zijn langste tijd bij Manchester United te hebben gehad. Volgens zijn zaakwaarnemer Philippe Lamboley heeft de Franse aanvaller zijn keus gemaakt. ,,Hij heeft besloten dat hij wil vertrekken bij United", zegt Lamboley tegen de Franse tv-zender RMC Sport. ,,Daar is een aantal redenen voor, maar het is nu te vroeg om het daarover te hebben. Hij zal hier later op terugkomen.'' Martial was al gelinkt aan Spurs en Arsenal.