Ook Sampdoria en Atalanta in de slag om Elia

Darren Ferguson, zoon van Sir Alex Ferguson en oud-speler van Sparta Rotterdam, is gisteravond plots opgestapt als manager van Doncaster Rovers, dat afgelopen seizoen als 15de eindigde in League One (het derde niveau in Engeland). ,,Ik keek uit naar het nieuwe seizoen, maar ik had het gevoel dat ik geen alternatief had.'' Het is onduidelijk of zijn besluit te maken heeft met de gezondheidssituatie van zijn vader. Alex Ferguson werd afgelopen weekeinde ontslagen uit het ziekenhuis, nadat hij begin mei was getroffen door een hersenbloeding.