Ook Sporting informeert naar Pereiro, Hateboer op weg naar Dortmund

FC Porto gaat verder met Conceiçao, Van Dongen naar Spanje

25 mei Trainer Sergio Conceiçao heeft zijn contract als trainer van FC Porto met twee jaar verlengd, tot 2020. De 43-jarige Portugees werd vorig jaar zomer aangesteld als hoofdcoach. In zijn eerste seizoen won hij meteen de landstitel. ,,Om eerlijk te zijn, kreeg ik verschillende aanbiedingen van andere clubs, maar mijn prioriteit is om deze club te vertegenwoordigen en continuïteit te geven'', liet Conceiçao weten. ,,Ik ben heel gelukkig met mijn nieuwe contract en met het vertrouwen in het werk dat we tot op dusver afgeleverd hebben.'' Conceiçao, die als middenvelder 56 interlands voor Portugal speelde, was als trainer eerder werkzaam bij onder meer Braga, Vitória en FC Nantes.