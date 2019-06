Ook Streppel als trainer aan de slag in Verenigde Arabische Emiraten

In de basis bij Brazilië Neres blij met keuze om bij Ajax te blijven: ‘In China was alles anders gelopen’

15 juni Met David Neres in de basis won Brazilië afgelopen nacht de openingswedstrijd van de Copa América tegen Bolivia (3-0). De aanvaller van Ajax denkt dat als hij in januari naar China was vertrokken, hij nu niet op dit podium had gespeeld.