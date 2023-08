Opnieuw miljoenen voor AZ: Jesper Karlsson in Italië om transfer af te ronden

met videoJesper Karlsson is momenteel in Italië om de laatste details van zijn transfer naar Bologna te voltooien. Dat betekent dat de Zweed, die momenteel nog licht geblesseerd is, zijn laatste wedstrijd voor AZ heeft gespeeld.

Dat was de kwalificatiewedstrijd in Andorra tegen Santa Coloma. In die wedstrijd leverde Karlsson net als zijn ploeggenoten een wanprestatie. Hoe anders waren de afgelopen drie seizoen in Alkmaar voor hem. Vrijwel direct was Karlsson belangrijk voor AZ, waar hij nog debuteerde onder trainer Arne Slot in de knotsgekke wedstrijd op Spangen tegen Sparta (4-4) en direct twee assists afleverde.

31 assists en 46 goals in 124 wedstrijden later (slechts negentien spelers scoorden meer voor AZ en slechts een speler maakte er meer in het AFAS-stadion) vertrekt hij naar een club in de Serie A die bij voorbaat niet bepaald zijn droomclub zal zijn geweest. Met hem was een afspraak gemaakt afgelopen zomer om mee te werken aan zomertransfer, waardoor het door AZ te innen transferbedrag nu rond te twaalf miljoen euro zal zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eerder toonde Lazio interesse, maar zij kozen voor een Deense buitenspeler. Lazio is de club waartegen hij vorig seizoen scoorde in de achtste finales van de Conference League in het seizoen waarin AZ reikte tot de halve finale, maar waar Karlsson veel wedstrijden moest missen vanwege blessures.

Het maakte AZ een beetje saaier, want als er een speler was die het AZ-publiek de laatste seizoenen vermaakte was het Karlson wel met zijn fraaie hakjes en schoten van grote afstand. Met Karlsson verliest eredivisiekoploper AZ na Tijjani Reijnders, Sam Beukema en Milos Kerkez bovendien al de vierde basisspeler deze transferzomer.

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal