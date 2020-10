Oussama Idrissi voor 12 miljoen euro van AZ naar Sevilla

Door Nik Kok



Voor AZ is de transfer een flink gemis. Idrissi speelde vorig seizoen een belangrijke rol in het succes van de club. Met Idrissi overwinterde AZ in de Europa League en werd het tweede in de eredivisie. In totaal speelde Idrissi 98 wedstrijden voor AZ. Daarin scoorde hij 37 keer. Hij leverde 25 assists. Idrissi is momenteel al in Sevilla voor de medische keuring. Hij wordt later vandaag gepresenteerd.