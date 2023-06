PEC Zwolle stunt met oud-keeper Ajax en Feyenoord: Kenneth Vermeer keert terug in de eredivisie

,,Het voelt goed om terug te keren in Nederland in een voor mij bekende competitie bij een nieuwe club”, zegt Vermeer. ,,Ik ken PEC Zwolle als een club die staat voor verzorgd en aanvallend voetbal. Onder trainer Dick Schreuder is die speelwijze nóg belangrijker gemaakt en verder doorontwikkeld en dat past goed bij mijn eigen voorkeur.”

Schat aan ervaring

Vermeer gaat bij PEC Zwolle de strijd aan met Jasper Schendelaar en Mike Hauptmeijer. ,,Het is heel fijn dat we met Kenneth een zeer ervaren doelman aan de selectie hebben kunnen toevoegen”, zegt technisch directeur Marcel Boudesteyn. ,,Kenneth heeft een schat aan ervaring opgedaan in binnen- en buitenland waar we veel profijt van hopen te hebben. Daarnaast beschikt hij over veel leiderschapskwaliteiten.”